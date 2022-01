TG Biberach muss beim TV Nellingen II ran

Anpfiff der Partie gegen den TV Nellingen II ist am Sonntag um 18 Uhr in der Sporthalle 1 in Ostfildern-Nellingen. Auf einen großen Fanbus wird aufgrund der aktuellen Lage nach TG-Angaben verzichtet.

Aktuell läuft der Spielbetrieb in der Handball-Württembergliga der Frauen wie bisher weiter. Am 13. Spieltag trifft die TG Biberach am Sonntag auswärts auf die Bundesliga-Reserve des TV Nellingen. Anpfiff in der Sporthalle 1 wird um 18 Uhr sein. Für Zuschauer gelten die bekannten Corona-Regelungen.

Nach wie vor wird eine aus sportlicher Sicht sehr starke Saison der TG Biberach – diese ist bisher, was die Punkteausbeute angeht, die beste unter Trainer Florian Nowack – überschattet von der Coronavirus-Situation. „Nicht nur die deutschen Handballer bekommen dies aktuell bei der EM zu spüren, auch im Amateurbereich hat die Pandemie nach wie vor Auswirkungen auf den Spielbetrieb und vor allem auch auf den Trainingsbetrieb“, sagt Nowack. „Auch wenn alles dafür getan wird, um Richtlinien und Vorgaben einzuhalten, so ist ein ganz leichtes, ungutes Gefühl doch immer mit an Bord. Wie auch immer, es wird gespielt, und das ist auch gut so.“

Der TV Nellingen II, der von Jan Hirschmüller trainiert wird, steht aktuell mit 5:15 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. „Aber Achtung, denn die junge Truppe gilt nicht nur als kampfstark und schnell, sondern auch als heimstark“, so Nowack. Vier der fünf Pluspunkte wurden in der heimischen, bundesligaerprobten Halle 1 geholt. Vor allem das Zusammenspiel mit dem Kreis und die gefährlichen Rückraumspielerinnen des TVN II gilt es aus TG-Sicht in den Griff zu bekommen, will man möglichst lange mithalten.

Genau das aber ist laut Nowack das Ziel beziehungsweise der klare Matchplan der TG. Nach dem handballerisch doch eher mauen Auftakt in die Rückrunde am vergangenen Wochenende, der zwar mit einem Sieg endete, bei dem aber auch noch viel Luft nach oben war, will man nun wieder einen Entwicklungsschritt nach vorn machen. Eine wichtige Rolle wird dabei die Abwehr vor Torfrau Andrea Bretzel spielen, auf die mit Sicherheit viel Arbeit zukommen wird. „Hier gilt es Laufbereitschaft und die nötige Galligkeit an den Tag zu legen“, so der TG-Trainer. Personell stehen hinter den Einsätzen von Yvonne Schneider und Jenny Wagner noch Fragezeichen, die an leichteren Verletzungen beziehungsweise an Krankheiten laborieren.