TG Biberach kassiert vermeidbare Niederlage

Keinen guten Tag haben die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach beim Auswärtsspiel beim TV Nellingen II erwischt. Gegen starke Gastgeberinnen setzte es nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage mit 19:22 (10:12) einen vermeidbaren doppelten Punktverlust.

Die Biberacherinnen starteten sehr gut in die Partie: Nadja Math, Leonie Kuhn und Jessica Haas sorgten für eine schnelle 3:0-Führung. Allerdings leistete sich die TG in der Folge immer wieder einfach Fehler im Angriffsspiel. Biberach spielte nicht schlecht, aber auch nicht gut genug um die starken Gastgeberinnen weiter in Schach zu halten. Beim 7:7 glich der TVN II erstmals aus. Vor allem die guten Rückraumschützinnen bereiteten der TG-Defensive Sorgen. Mit einem 10:12-Rückstand für Biberach ging es in die Pause.

Mit neuer Motivation gelang dann ein erneut sehr starker Start in der zweiten Halbzeit. Haas und Lea Unterfrauner sorgten für den schnellen Ausgleich zum 14:14. Und auch danach blieb die TG am Ball. Der stark spielenden Jule Fischer gelang mit dem 15:14 die erneute Führung, die Haas wenig später nochmals bestätigen konnte (16:15). Doch dann übernahm wieder der TV Nellingen II das Kommando und zog ganz langsam Tor um Tor davon. Am Ende musste sich die TG in einer engen Partie mit 19:22 geschlagen geben.

Hauptgrund für die Niederlage waren laut TG-Trainer Florian Nowack die eigenen Fehler, sei es technische oder Fehlwürfe. „Die waren einfach zu viel, um eine spielstarke Nellinger Mannschaft zu besiegen“, so Nowack. „Ein Beinbruch ist das sicherlich nicht.“ Bereits am kommenden Samstag hat die TG die Chance, die Niederlage wieder gutzumachen, wenn Biberach zu Hause auf Ludwigsburg (Spielbeginn: 17.30 Uhr) trifft.