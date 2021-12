TG Biberach II startet erfolgreich in die Saison

Einen erfolgreichen Saisonstart hat das Bogenteam der TG Biberach II am ersten Wettkampftag in der Bezirksoberliga hingelegt. Das Team mit Günter Schilling, Thomas Jäger und Radmila Schilling trat dabei gegen sieben andere Mannschaften an.

Das erste Match gegen den SV Brochenzell gewann die TG II mit 2:0 Matchpunkten. Es folgte ein Remis gegen den SV Hitzkofen. Die weiteren Matches gegen den SV Laupheim II, den BSC Laupheim II, den BSV Ulm, den SV Kirchberg Iller und den SV Laupheim gewann die TG II im Anschluss jeweils mit 2:0 Matchpunkten und liegt somit derzeit klar auf dem ersten Tabellenplatz mit 13:1 Punkten.

Die TG Biberach III trat mit Monika Braun, Petra Bitterwolf, Hans Süßmuth und Michael Rathgeber in der Bezirksliga A gegen vier andere Mannschaften an. In den ersten zwei Matches gegen die SGi Isny und den SV Alleshausen verlor die TG Biberach III jeweils mit 0:2. Die anderen beiden Begegnungen gegen den SV Egelfingen und den BSV Ulm II gewann die TG Biberach III klar mit jeweils 2:0 Matchpunkten. Am Ende des ersten Wettkampftags erreichte die TG III somit mit 4:4 Punkten den dritten Tabellenplatz.