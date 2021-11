TG Biberach bleibt zu Hause ungeschlagen

Nach einer starken zweiten Halbzeit haben die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach auch ihr fünftes Heimspiel in dieser Saison gewonnen. Gegen den SV Remshalden konnte man sich nach einem Rückstand zur Halbzeit schließlich mit 17:12 durchsetzen.

Nur sehr schwer kam die TG Biberach in die Partie. Zwar erspielte man sich einige gute Möglichkeiten, doch diese fanden an diesem Tag einfach zu selten den Weg ins Tor. So sahen die knapp 100 Zuschauer in der PG-Halle ein torarmes Württembergliga-Spiel. Verlassen konnte sich die TG auf eine erneut starke Defensivleistung, zu der auch Torhüterin Andrea Bretzel ihren Teil beitrug. Mit einem 5:7-Rückstand ging es in die Pause.

Biberach musste sich steigern. Das war allen Spielerinnen klar und sie taten es auch. Im zweiten Durchgang spielte die TG deutlich aggressiver und mit viel mehr Zug zum Tor. Nadja Math, der im ersten Durchgang noch wenig gelang, nahm nun das Heft in die Hand. Schnell war der Rückstand aufgeholt und die TG konnte an den Gästen vorbeiziehen. Nach einer tollen Leistungssteigerung setzte sich Biberach am Ende mit 17:12 durch.

Mit nunmehr 17:5 Punkten steht die TG damit überraschend auf dem dritten Tabellenplatz.