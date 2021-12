TG Bad Waldsee verliert trotz guter Gegenwehr

So ziemlich das Gegenteil eines Weihnachtsgeschenks haben die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee am Sonntag bei der TSF Ditzingen vor die Nase gesetzt bekommen. Die Gastgeberinnen belegen unangefochten den ersten Rang in der Oberliga und werden diesen bei normalem Verlauf der Dinge wohl auch im neuen Jahr noch länger behaupten. Die TG verlor klar mit 0:3 (23:25, 17:25, 19:25).

Im Spiel gegen den bis dahin Tabellenvierten aus Bad Waldsee ließen die Volleyballerinnen der TSF Ditzingen keine Zweifel über ihre Ambitionen aufkommen. Allerdings mussten sie sich in gewissen Situationen gehörig strecken, um den Spielverlauf zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Die Gegenwehr der Oberschwäbinnen war bemerkenswert und tapfer, wurde allerdings in letzter Konsequenz nicht von Erfolg gekrönt. Die Leistung der TG-Spielerinnen ist jedoch umso lobenswerter, da sie mit einem Rumpfteam von nur sieben Spielerinnen antreten mussten.

Bereits der erste Durchgang war hart umkämpft und kein Team konnte sich deutlich absetzen. Erst auf den letzten Drücker beim Stand von 23:23 riss der Faden bei der TG. Der 25:23-Satzgewinn für die Gastgeberinnen war die schmerzhafte Folge.

Nicht so umkämpft verlief der zweite Durchgang. Frühzeitig ging Ditzingen klar in Führung, lediglich sporadisch gelang es der TG, die Abstände zu verringern. Der dritte Satz sah dann allerdings überraschender Weise die Bad Waldseerinnen relativ klar vorn. Doch waren sie nicht im Stande, den Abstand bis zum Satzende zu halten. So lief es letztlich wieder klar in Richtung der TSF.

Sicher kann man gegen den Tabellenführer, der in dieser Saison noch kein Match aus der Hand gab, unterliegen. Und wenn so dagegengehalten wurde wie in diesem Match geschehen, darf sich die Mannschaft um TG-Trainer Agron Jakupi durchaus auf die kurze Winterpause freuen. Am 15. Januar geht es zum Nachbarschaftsduell nach Biberach.