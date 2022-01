TG Bad Waldsee trifft auf den souveränen Spitzenreiter

In der Volleyball-Regionalliga steht für die TG Bad Waldsee am Sonntag (16 Uhr, Eugen-Bolz-Halle) eine an Schwierigkeit fast nicht zu toppende Aufgabe an. Der SSC Karlsruhe II kommt zum Rückspiel nach Bad Waldsee. Die Badener führen die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an. Karlsruhe ist noch ungeschlagen und gilt als absoluter Favorit für die Meisterschaft und den Aufstieg.

Umgekehrt hat sich die Mannschaft der TG über weite Strecken der Hinrunde schwergetan und nur mit Mühe den Absturz auf die Abstiegsplätze vermieden – nicht zuletzt durch einen überzeugenden Sieg kurz vor Weihnachten gegen den TSV Stuttgart. Sollten die Bad Waldseer an ihre vorweihnachtliche Form anknüpfen können, dürfen sich die Fans auf einen spannenden Schlagabtausch freuen.

Auch wenn die Ausgangslage ganz eindeutig für die klare Favoritenrolle der Karlsruher spricht, geht Evi Müllerschöns Mannschaft nicht chancenlos in dieses Match. Immerhin hatte die TG im ersten Aufeinandertreffen keine schlechte Figur abgegeben. Mit 3:1 wurde der spätere Tabellenführer seinen Ambitionen zwar gerecht, allerdings hielt Bad Waldsee massiv dagegen und erzielte achtbare, knappe Satzergebnisse. Sollte der SSC die Gastgeber tatsächlich auf die leichte Schulter nehmen, wäre eine Überraschung möglich.

Die TG weist alle Fans daraufhin, unbedingt mit einer FFP2-Maske zum Spiel zu kommen – andere Masken werden nicht akzeptiert.