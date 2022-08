TG Athleten beim Allgäu Triathlon

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Biberach - Zum 40. Mal hieß es am Sonntag, den 21. August: „Kult“ beim Triathlon in Immenstadt. Das große Feld der 2700 Starter wurde über drei Distanzen ausgetragen und daran nahmen auch zahlreiche Athleten der TG Biberach teil. Bei besten Wetter und Wettkampfbedingungen durften zuerst die Teilnehmer der Classic Distanz (1,9 km Schwimmen, 84 km Rad, 20 km Laufen) an den Start. Patrick Betz Mors erwischte einen besonders guten Tag und legte die herausfordernde Strecke, welche durch ihre steilen Anstiege und die vielen Höhenmeter der Rad- und Laufstrecke bekannt ist, in 4:33:25 zurück. Das bedeutet Gesamtrang 56 bei den Männern und 12. der Altersklasse M25. Johannes Hilker erreichte das Ziel mit einer Zeit von 4:56:12 auf Rang 159 AK 19 der M40. Des weiteren folgten Sebastian Maier 5:07:41 Platz 248 AK 64/M30, Markus Kraft 5:14:13 Platz 292 AK 63/M35 und Oliver Mohnen 5:29:41 Platz 402 AK 35/M45. Phillip Hilker musste das Rennen nach einem Unfall auf der Radstrecke leider frühzeitig beenden.

Auf der Sprinstrecke (0,5 km Schwimmen, 26 km Rad, 5 km Laufen) war Ilona Schuhmacher erfolgreich unterwegs. Durch eine gute Radleistung konnte sie sich im vorderen Feld platzieren und erreichte das Ziel bei den Frauen auf Gesamtrang 7 und sicherte sich den ersten Platz in ihrer Altersklasse der W40.

Als letztes durften die Starter über die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 42 km Rad, 10 km Laufen) ihr Rennen mit dem Schwimmstart im Immenstadter Alpsee beginnen. Anna Dangelmayr und Sonja Döderlein lieferten sich dabei ein spannendes Kopf an Kopf Rennen, schließlich konnte Anna Dangelmayr durch eine starke Radleistung ihren Vorsprung gegenüber ihrer laufstarken Vereinskameradin Sonja Döderlein knapp verteidigen. Beide erreichten das Ziel in einer hervorragenden Zeit: Anna Dangelmayr 2:50:32 auf Platz 18 der Frauen und Sonja Döderlein 2:51:25, Platz 19. Das bedeutet für beide den 2. Rang ihrer Altersklasse. Bei den Männern kam Tobias Döderlein nach 3:00:41 ins Ziel und konnte sich über ein gutes Ergebnis, Platz 24 seiner AK/M40 freuen.