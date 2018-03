Teuringer Wirtschaft hat festen Platz in der Gemeinde

Der Verein Teuringer Wirtschaft hat sich am Montag im Hotel „Obstgarten in Bitzenhofen zur Jahreshauptversammlung getroffen. Neben dem Rückblick auf 2017 sind die Wahlen im Mittelpunkt gestanden. Vorsitzender Jürgen Mehr wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Auch die übrigen Vorstandsposten wurden wieder besetzt.

Auch 2017 wurden beim Verein Teuringer Wirtschaft wieder viele Aktivitäten durchgeführt. So berichtete der Vorsitzende Jürgen Mehr von insgesamt 19 Veranstaltungen, die vom Erste-Hilfe-Kurs über Vorträge wie Mitarbeitermotivation bis hin zur Tischmesse „Oberteuringen stellt sich vor“ im Gasthaus „Die Post“ reichten. Letztere sei auch Kernthema gewesen von insgesamt acht Vorstandssitzungen, stellte der Vorsitzende fest, der einen Vereinszuwachs an Betrieben auf aktuell 46 vermelden konnte.

Die Tischmesse mit einer Beteiligung von 16 Firmen und 18 Vereinen sei „gut angenommen“ worden, stellte Mehr heraus. Seinen Dank richtete er in diesem Zusammenhang auch an die Gemeinde, die der Messe einen finanziellen Zuschuss bewilligte. Wann und in welchen Umfang eine solche Messe wiederholt werde, müsse noch überdacht werden, sagte er. Damit leitete er auf die Termine über, die für das kommende Jahr anstehen. So feiert der Verein 2019 sein 20-jähriges Jubiläum. Außerdem soll am 8. September 2019 die im dreijährigen Turnus stattfindende Leistungsshow veranstaltet werden. Ein wichtiges Thema, dem sich der Verein verschrieben habe, sei auch das barrierefreie Oberteuringen.

Meßmer lobt Aktionen

„Ihre gemeinsamen Aktionen, Veranstaltungen und die gute Zusammenarbeit haben einen festen Platz in der Gemeinde gefunden“, stellte Bürgermeister Ralf Meßmer in seinen Grußworten heraus. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sei „sehr wichtig“, denn durch das Verfolgen gemeinsamer Ziele, kann die Gemeinde „vorangebracht“ und die Attraktivität „erhöht“ werden, fügte Meßner an.

Zum Thema Gewerbeflächen in der Gemeinde stellte der Bürgermeister fest, dass der derzeitige vom Regionalverband festgelegte Regionalplan Grünzüge festlegt, die eine Bebauung gewerblicher Entwicklungsflächen kaum vorsehe. Kurz- und langfristig sollten der Gemeinde aber Entwicklungsflächen sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich zur Verfügung stehen, meinte er.

Meßmer nahm anschließend die Entlastung des Vorstandes und die Neuwahlen vor. Sowohl Entlastung als auch Neuwahlen wurden einstimmig entschieden. Jürgen Mehr bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender, ebenso Uwe Haug als sein Stellvertretre, Gerhard Janke als Kassierer und Gabi Etzel als Schriftführerin. Zu Beisitzern wiedergewählt wurden Franz Keller, Berthold Bucher und Simone Mutter. Pressesprecher sind Monika Bucher und Robert Kasch. Kassenprüfer sind Albert Roth und Felicitas Winterhalter, die die Nachfolge von Walter Mutter antritt. Walter Mutter und Otto Hoher wurden auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand verabschiedet.