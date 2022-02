Teuringer für Teuringer: Helfen macht Freude und lindert Not

Oberteuringen (sz) - „Teuringer für Teuringer“ heißt das Projekt der Bürgerstiftung Oberteuringen, das sich zum Ziel gesetzt hat, unbürokratisch und kurzfristig Mitmenschen in der Gemeinde, die in Notlagen geraten sind, finanziell unter die Arme zu greifen, wenn andere Hilfen nicht oder noch nicht greifen. Seit Dezember des vergangenen Jahres wurden bereits rund 3.200 Euro gespendet, welche die Verantwortlichen in den nächsten Wochen und Monaten nach Prüfung der jeweiligen Situation an Bedürftige ausgeben können.

Monika Bucher, Ramona Hebold, Renate Hold und Sabine Mohr sind hocherfreut über den bisherigen Erfolg. Zwischen 20 und 1000 Euro lagen die einzelnen Überweisungsbeträge, 223 Euro stammen aus Pfandbons im örtlichen Edeka, fünf Sammelboxen an diversen Stellen taten ein Übriges für den Erfolg. 113,68 Euro ist der Betrag, der dabei allein in der Bäckerei Schmatz in Bitzenhofen zusammengekommen ist und den die vier Frauen beim Pressegespräch anschaulich auf den Tisch im Café am Teuringer ausschütten.

Die Initiatorinnen bedanken sich bei allen, die bereits gespendet haben. Das Geld bleibe in Oberteuringen, in ihrem kleinen Team entscheiden sie, wem sie damit helfen können. Dazu gehöre zum einen absolute Vertraulichkeit aber auch die Prüfung der Verwendung, denn die gemeinnützige Stiftung ist nachweispflichtig gegenüber dem Finanzamt.

500 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen für Lebensmittel und Drogerieartikel erhält zum Beispeil eine junge Familie, in der vor kurzem die Mutter an einer schweren Krankheit gestorben ist. Der Witwer und die beiden Kleinkinder, von denen eines zudem unter einer schweren Krankheit leidet und besondere medizinische Betreuung benötigt, stehen ohne familiäres oder sonstiges privates soziales Netz da. „Es ist äußerst schwierig für sie, mit ihrem großen Verlust umzugehen“, berichten die Teamfrauen. Ohne die finanzielle und emotionale Hilfe einzelner Freunde wäre der Vater bisher nicht durchgekommen, arbeiten könne er derzeit nicht, sei krankgeschrieben, leide durch den Tod seiner Frau unter großer psychischer Belastung. Miete, Versicherungen und das Geld für den täglichen Bedarf müssten trotzdem aufgebracht werden. Da der Mann im Niedriglohnsektor beschäftigt sei, reiche das Krankengeld in Höhe von 65 Prozent vom Nettolohn hinten und vorne nicht. Bis staatliche Hilfen greifen, könnten mehrere Monate ins Land ziehen, die Bearbeitungszeit für Witwer- und Halbwaisenrente dauere bis zu einem halben Jahr. „Teuringer für Teuringer“ wollen dem Vater und seinen Kindern zeigen, dass er nicht alleine ist, dass er gesehen wird. Es gehe um das Auffangen von elementarer Not und die Unterstützung, um irgendwann wieder auf eigenen Füßen stehen und funktionieren zu können.

Auch nocheine weitere Familie sei kurzfristig durch unglückliche Umstände ebenfalls in einer finanziell sehr schwierigen Situation. Derzeit beraten die Verantwortlichen von „Teuringer für Teuringer“, wie sie hier konkret mit einer einmaligen Summe helfen können.