Teure Fahrräder in Lindau gestohlen

Lindau (lz) - Zwei hochwertige Fahrräder sind in den vergangenen Tagen in Lindau gestohlen worden. So ist zwischen dem 17. und 20. April am Fahrradständer des Bodensee-Gymnasiums ein Mountainbike „Ghost“ im Wert von etwa 500 Euro verschwunden. Das schwarz-rote Fahrrad mit der Rahmennummer WCR1052871H war mit einem Kabelschloß gesichert. Ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls wurde am vergangenen Samstag zwischen 17.15 und 22.30 Uhr am Ende des Lindenhofweges in Richtung Degelstein entwendet. Das fast 1000 Euro teure Fahrrad mit der Rahmennummer AA70720683 war neu und hatte unversperrt in einem Innenhof gestanden.