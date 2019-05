Tettnangerinnen fordern Tabellendritten

Die Fußballerinnen des TSV Tettnang sind am 19. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg zu Gast beim TSV Derendingen. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den SSV Waghäusel am vergangenen Wochenende wollen die Tettnangerinnen nun auch gegen den TVD punkten. Die Partie am Sonntag, 26. Mai, beginnt um 14 Uhr.

Das TSV-Frauenteam profitiert derzeit von seiner Einstellung. Sowohl im Pokal gegen Alberweiler (2:7) als auch in der Liga gegen den SSV Waghäusel (2:1) zeigte die Mannschaft von Alex Haag und Andreas Konrad, wie lauf- und kampfbereit sie ist und wie hoch der Wille zur Aufopferung für die Mannschaft ist. Eine bessere Voraussetzung kann es kaum geben für die letzten vier Saisonspiele. Kann der TSV an diese Leistungen anknüpfen, dürfen sich die Fans sicherlich noch über den einen oder anderen Überraschungspunkt freuen.

Die erste Chance dazu erhält die TSV-Elf am kommenden Sonntag gegen die drittplatzierten Derendingerinnen. Diese sind seit zwei Spielen ungeschlagen und halten sich mit 34 Punkten auf Rang drei in der Tabelle – nur vier Zähler hinter Titelmitfavorit VfB Obertürkheim. Um das Titelrennen bis zum letzten Spieltag spannend zu halten, wird der TVD alles daran setzen, gegen den TSV zu punkten. Die Tettnangerinnen befinden sich mit vier Zählern Vorsprung (21 Punkte) zum Verfolger Waghäusel (17 Punkte) auf Rang acht. In greifbarer Nähe bis zum Saisonende stehen gleich drei Teams mit 23 Zählern: Niefern, Löchgau und Freiburg-Zähringen. Gelingt es dem TSV, hier zu punkten, wäre am Ende der Saison sogar Rang fünf möglich.