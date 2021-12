Tettnanger Unternehmen zeichnet treue Mitarbeiter aus

Der Tettnanger Sensorenhersteller Wenglor hat 17 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Unternehmenstreue geehrt, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Zehn, 20 und sogar 30 Jahre der Firmenzugehörigkeit seien von den Wenglor-Geschäftsführern Rafael und Fabian Baur persönlich gewürdigt worden.

Zehn, 20 oder gar 30 Jahre für denselben Arbeitgeber tätig zu sein, bedeute, sich damit zu identifizieren, an das Geschäftsmodell zu glauben, Arbeitskolleginnen und -kollegen zu schätzen, Krisen zu überstehen und immer an sich selbst zu glauben. „All diese Eigenschaften sehe ich in Euch“, wird Geschäftsführer Fabian Baur zitiert. „In all den Jahren habt ihr Wenglor stark geprägt und dem Unternehmen ein Gesicht, einen Kopf, ein Herz und eine Seele gegeben. Ich erinnere mich gerne an die Zeit mit Euch, die vielen Feste, den gemeinsamen Spaß aber auch die unternehmerischen Erfolge.“

Sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden für die lange Zeit von 30 Jahren im Unternehmen geehrt. Klemens Prinz, Sven Thomas, Niklas Wolf, Andreas Dräger, Helmut Härle und Sibylle Jerg begannen ihre Laufbahn bei Wenglor bereits kurz nach dem Fall des eisernen Vorhangs im Jahr 1991. Prinz, der in der mittlerweile rund 1000 Mitarbeiter zählenden Unternehmensgruppe die Personalnummer 60 trägt, erinnert sich an seine ersten Schritte als Vertriebsmitarbeiter Anfang der Neunzigerjahre: „Als ich bei Wenglor anfing, waren wir gerade einmal 50 Mitarbeiter. Es gab im Vertrieb weder Smartphones noch Laptops oder gar Autonavigation. Mir war immer wichtig, dass mir mein Job Spaß macht und ich habe so miterlebt, wie sich wenglor dank toller Produkte von einem kleinen und unbekannten – heute würde man „Start-up“ sagen – zu einer internationalen Unternehmensgruppe entwickelt hat. Für diese Zeit bin ich Wenglor sehr dankbar und wünsche allen, dass diese Innovationskraft und der Erfolg auch in Zukunft anhalten.“

Sonja Zwisler und Stefanie Wenzel begannen kurz nach dem Millennium im Jahr 2001bei dem Unternehmen – beide wurden für zwei Jahrzehnte der Zugehörigkeit ausgezeichnet. Zehn weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden ausgezeichnet für zehn Jahre bei „englor: Torben Knief, Reiner Kisskalt, Andreas Löchle, Klaus Epple, Azamat Kuvatov, Norbert Opel, Nicolai Schmid, Philipp Langenmair und Chantal Butscher traten im Jahr 2011 ins Unternehmen ein. „Euch allen danke ich von ganzem Herzen für Euer Vertrauen, für die geleistete Arbeit, für Eure Menschlichkeit und für Eure Bereitschaft, mit anzupacken“, so Baur weiter. „Ohne dieses Engagement wären wir nicht dort, wo wir heute stehen. Bestes Beispiel: Trotz anhaltender Corona-Herausforderungen und der anhaltenden Beschaffungsknappheit habt Ihr es geschafft, dass Wenglor in diesem Jahr über zehn Prozent wachsen konnte. Das ist Euer gemeinsamer Verdienst – danke dafür!“