Tettnanger Stadtkapelle spielt spontan auf dem Bärenplatz

Traditionell ist für die Tettnanger Stadtkapelle der letzte Auftritt des Jahres am Heiligen Abend. Auch in diesem Jahr hielten die Musiker an der Tradition fest, wenn auch alles anders war.

Nach den Auftritten am Krankenhaus, dem Altenheim und dem Heim Pfingstweid wird normalerweise noch am Bärenplatz unter großer Beteiligung der Tettnanger Bevölkerung aufgespielt.

Nach der coronabedingten Absage im letzten Jahr durften die Besuche in den sozialen Einrichtungen unter den 2G-plus-Regeln in diesem Jahr stattfinden. Das Konzert mit vielen Besuchern am Bärenplatz war aber in diesem Jahr leider nicht möglich.

So entschlossen sich die Musikanten unter der Leitung von Hubert Appenmaier auf dem Heimweg zu einem spontanen Abschlussspielen auf dem Bärenplatz – sozusagen als gegenseitiges Geschenk der Musikerinnen und Musiker.

Eine Handvoll zufälliger Besucher wurde Zeuge dieses Konzertes bei dem sich Vorstand Tobias Lutz für die Unterstützung der Stadtkapelle durch die Tettnanger Bevölkerung im vergangenen Jahr bedankte.

Mit dem traditionellen Stille-Nacht-Lied verabschiedete sich die Stadtkapelle Tettnang dann sehr stimmungsvoll in die Weihnachtstage – die leuchtenden Augen der Musikerinnen und Musiler sprachen jedenfalls Bände.