Tettnanger Fußballerinnen wollen ersten Zähler

Oberliga Baden-Württemberg: Die Fußballfrauen des TSV Tettnang wollen nach vier Pleiten in Serie den ersten Punkt in der laufenden Oberliga-Saison. Wenngleich die Zuversicht da ist, wird es eine Herausforderung, das Ziel zu erreichen. Tettnang trifft nämlich am Sonntag um 14 Uhr im Manzenbergstadion auf den Vierten TSV Neckarau.

Regionenliga 6: Mit einem 3:1-Sieg beim SV Mietingen am Mittwoch hat sich der TSV Tettnang an die Spitze gesetzt. Da wollen die Tettnangerinnen auch bleiben. Am Sonntag, 10.30 Uhr, spielen sie gegen den Vierten SV Burgrieden.