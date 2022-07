Tettnanger Freundekonzert im Rittersaal

Tettnang (sz) - Die Tradition der Tettnanger Freundekonzerte lebt weiter. Der gebürtige Tettnanger Edzard Locher, ehemals Schüler der städtischen Musikschule und heute erster Schlagzeuger im Hessischen Staatsorchester Wiesbaden, lädt am Samstag, 23. Juli, um 19.30 Uhr in den Rittersaal im Neuen Tettnanger Schloss ein zu einem Abend, der sich auf die gemeinsamen Anfänge zurückbesinnt. Ein Kammermusikabend unter anderem mit Newcomer Felix Brunnenkant am Violoncello, dem Beatboys-Percussion-Trio und dem Gastgeber selbst, der Songs von Paul Simon singen wird. Der Eintritt ist frei, in der Pause gibt es Snacks und Getränke. Um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten.