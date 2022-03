Was die beliebtesten Tank-Apps wirklich können

Der Krieg in der Ukraine hat zu einem massiven Anstieg bei den Spritpreisen geführt: Benzin und Diesel sind so teuer wie nie.

Doch mit der Wahl der richtigen Tankstelle lässt sich ein wenig Geld sparen. Den günstigsten Preis an der Zapfsäule finden Autofahrer mit Tank-Apps fürs Smartphone. So schneiden die besten drei im Vergleich ab.

Weshalb lohnt sich der Spritpreisvergleich?

Eine Entspannung der Preise an den Tankstellen ist noch nicht in Sicht. Deutlich mehr als zwei Euro müssen Autofahrer pro Liter bereit sein zu bezahlen. Durch den Vergleich von Tankstellen in der näheren Umgebung mittels einer Tank-App können Autofahrer Geld an der Zapfsäule sparen, ohne dabei weite Strecken zurücklegen zu müssen.

Denn: Der Wettbewerb zwischen Tankstellenbetreiber führt zu unterschiedlichen Spritpreisen auch an Tankstellen vor Ort.

Was sind die beliebtesten Tank-Apps?

Ein Blick in die App Stores von Google und Apple offenbart: Es gibt drei Favoriten für den Preisvergleich von Tankstellen:

Spitzenreiter ist die Tank-App von Mehr-Tanken, gefolgt von... ... ADAC Spritpreise und... ... Clever-Tanken.

Alle Entwickler versprechen, dass Autofahrer mit ihrer App den günstigsten Preis finden – doch es gibt einige Unterschiede, was die einzelnen Apps können.

Wie funktioniert der Preisvergleich?

Nutzer müssen für den Preisvergleich von Tankstellen in ihrer Umgebung den Standort angeben. Bei allen getesteten Apps ist die Standortangabe sowohl über einen Standortdienst als auch durch manuelle Eingabe möglich.

Die Apps ADAC Spritpreise und Mehr-Tanken fordern nach der Installation die Angabe einer Kraftstoffart, die im Nachhinein jederzeit angepasst werden kann. Bei der Clever-Tanken-App findet sich die Kraftstoffsorte im Menü. Mehr ist nicht nötig – die Apps sortieren Angebote für Sprit nach Preis.

Woher kommen die Tankstellendaten?

Die wichtigste Datenquelle für Tank-Apps ist die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Seit 2013 sind Tankstellenbetreiber verpflichtet, Preisänderungen bei den gängigen Kraftstoffsorten in Echtzeit an die Behörde des Bundeskartellamts zu melden. Diese gibt Preisdaten an Informationsdienste im Sinne der Markttransparenz weiter.

Die am meisten heruntergeladene App von Mehr-Tanken recherchiert zusätzlich zu den Daten der MTS-K eigene Daten und ermöglicht Nutzern Daten zu melden. Das ist ein Vorteil, weil nicht alle Tankstellen verpflichtet sind, Preise an die MTS zu übermitteln. Die freien Tankstellen können sich aufgrund einer Härtefallregelung von der Meldepflicht befreien lassen.

Wie unterscheiden sich die Apps?

Clever-Tanken und Mehr-Tanken sortieren Kraftstoffpreise in einer Liste. Nach der Wahl der günstigsten Tankstelle können Autofahrer sich mit einem Klick per Google Maps oder Apple-Karten zur gewünschten Zapfstelle navigieren lassen.

Die Mehr-Tanken-App verfügt über die Funktion Preisalarm. Damit lassen sich zusätzlich Push-Benachrichtigungen aktivieren, die Autofahrer alarmieren, sobald eine Tankstelle in der Nähe Treibstoff zu einem festgelegten Tiefpreis anbietet. Auch ein Verbrauchsrechner ist bereits in der Mehr-Tanken-App integriert.

ADAC Spritpreise punktet zusätzlich zu der Preissortierung mit einem eigenen Kartendienst auf Basis der Ende 2021 eingestellten ADAC-Maps-App. Nutzer haben dadurch auch die Möglichkeit, Routen zu planen und sich Informationen zur Verkehrslage wie Staus und Umleitungen anzeigen zu lassen.

Nutzer können den Dienst auch nutzen, wenn sie selbst keine Verkehrsdaten teilen möchten. Die ADAC-App bietet darüber hinaus auch eine integrierte Pannenhilfe mit Standortbestimmung.

Mit den beiden Apps Clever-Tanken und Mehr-Tanken lassen sich auch Ladesäuen finden. Das ist praktisch für alle Menschen, die ein Elektroauto besitzen. Über die Suchfunktion lassen sich Ladesäulen in der Nähe finden, wie bei der Tankstellensuche.

Einziges Manko: Der tagesaktuelle Strompreis ist meist nicht angegeben, aber kostenlose Standorte sind vermerkt. Wer möchte, kann Tanken oder Aufladen nach entsprechender Registrierung auch direkt über die Apps bezahlen.

Wie steht es um den Datenschutz?

Die kostenlosen Tank-Apps wollen Zugriff auf Standortdaten und sammeln Informationen über die Nutzer – teils nur für Analysezwecke, teils für Werbung. Die Clever-Tanken-App und die Mehr-Tanken-App werden durch Werbung und durch die Weitergabe von Daten an Drittanbieter finanziert.

Erwähnenswert bei der Mehr-Tanken-App: Hier können die Daten auch an Firmen in Drittstaaten weitergegeben werden. Dort kann ein Standard beim Datenschutz auf Grundlage des EU-Rechts nicht mehr garantiert werden. Deswegen stufte die Stiftung Warentest die App in einem Datenschutz-Test aus dem Jahr 2014 als „kritisch“ ein.

Generell gilt: Nutzer sollten die Datenschutzeinstellungen genau überprüfen und nicht systemrelevante Dienste sowie Standortüberwachung ablehnen oder nur für die Verwendung der App genehmigen.

Welche ist die beste Tank-App?

Ein eindeutiger Testsieger lässt sich nicht ausmachen – die Mehr-Tanken-App überzeugt zwar mit ihrer Datengrundlage und vielen weiteren umfassenden Funktionen, allerdings ist die Software nichts für Menschen, die beim Thema Datenschutz eher sensibel sind.

Wer hohe Datenschutzstandards fordert, der ist besser bei ADAC Spritpreisen aufgehoben. Die App verwendet Nutzerinformationen nur für Analysezwecke. Auch für ADAC-Mitglieder empfiehlt sich die App wegen der integrierten Pannenhilfe als Komplettlösung.

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind die Preise für Benzin und Diesel stark angestiegen.