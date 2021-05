Tests jetzt auch in Aalener Fitnessstudio möglich

Aalen (an) - Die Medical Services Filstal GmbH eröffnet am Montag, 3. Mai acht ärztlich geleitete Corona-Testzentren in verschiedenen In Shape Fitnessclubs, darunter auch das Studio in Aalen. Ab 9.00 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger im Göppinger Stauferpark, in Esslingen, Bad Boll, Uhingen, Süßen, Aalen, Giengen und Heidenheim testen lassen. Die Testzentren stehen unter ärztlicher Leitung. Das sehr gut geschulte Personal stellt einen reibungslosen Ablauf sicher und zeichnet sich für die Einhaltung höchster Hygienestandards verantwortlich, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Das Besondere: Anstelle unangenehmer Nasen-Tests bieten die Testzentren sogenannte Lollipop-Tests an, die in der Durchführung wesentlich angenehmer sind. Die getesteten Personen erhalten ihr Ergebnis unmittelbar nach der Testung schriftlich.

Nachfolgende Zeitfenster sind für die kostenlose Durchführung der Corona-Schnelltests vorgesehen: Montag bis Donnerstag 09 bis 12 und 16 bis 19 Uhr, Freitag 13 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr

Die Tests können mit und ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden. Eine Voranmeldung ist unter www.testzentrum-filstal.de und telefonisch unter 07161 1587258 möglich.

Parkmöglichkeiten stehen an allen Standorten in ausreichender Zahl zur Verfügung.