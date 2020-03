Testcenter soll in Sigmaringen aufgebaut werden

Zwei Familienangehörige von Erkrankten haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Sie befinden sich bereits zu Hause und dürften keine weiteren Personen angesteckt haben. Damit gibt es im Landkreis Sigmaringen aktuell neun Fälle.

Das Testcenter soll in Sigmaringen sein. Wo genau, steht noch nicht fest. „Wir planen eine Containerlösung, bei der die Menschen, von denen ein Abstrich genommen wird, mit dem Auto vorfahren können. Wir planen das Testcenter Mitte nächster Woche in Betrieb zu nehmen“, so Tobias Kolbeck vom Landratsamt. (fxh)