Hitze im Südwesten: Zwei Tage bringen uns besonders ins Schwitzen

Bereits am heutigen Mittwoch kommt die Region ins Schwitzen: Stellenweise bis zu 34 Grad kann es laut des Deutschen Wetterdienstes im Südwesten von Deutschland werden.

Drückende Hitze und eine bedenkliche Trockenheit samt Waldbrandgefahr sind die Themen, die Menschen in der Region laut Roland Roth von der Wetterwarte Süd in den nächsten Tagen beschäftigen werden.

Für den Donnerstag sieht er einen Vorgeschmack auf eine Hitzewelle kommen, die ihren Höhepunkt nach derzeitigem Stand am Dienstag und Mittwoch (19. und 20. Juli) erreichen wird. „Am Donnerstag wird das bereits eine ganz beachtliche Hitze zwischen 30 und 35 Grad“, sagt er im Gespräch mit Schwäbische.de.

Der Donnerstag sei aber nur ein Vorgeschmack auf die kommende Woche, in der besonders der Dienstag und der Mittwoch hervorstechen. Hier könnten die Temperaturen von Donnerstag noch einmal getoppt und die 35-Grad-Marke überschritten werden. Um wie viel, das vermag der Experte noch nicht zu sagen. Ein Landregen, der für Abkühlung sorgen könnte, sei laut Roth übrigens nicht zu sehen.

Etwas Entspannung scheint nur an den drei Tagen zwischen den Hitze-Hochs in Sicht: Mit 24 bis 28 Grad sind Freitag, Samstag und Sonntag eine Ruhephase, bevor sich die Temperaturen zu Wochenbeginn wieder hochschaukeln.

An diesen Orten wird es am heißesten

„Die richtige Hitze wird die Ballungsräume wie Ravensburg und Friedrichshafen und das mittlere Schussenbecken betreffen“, ist Roth überzeugt. Direkt am Bodensee sei die kommende Hitzewelle zwar besser zu ertragen, ab einer Entfernung von etwa einem Kilometer ins Inland verfliegt der kühlende Effekt allerdings.

Etwas besser trifft es da schon die Bewohner der Bergregionen wie dem Allgäu und der schwäbischen Alb, wo es am Donnerstag laut Roth „nur etwa 30 Grad wird“.

Der Ursprung der hohen Temperaturen ist die heiße Luft aus Marokko und Spanien, die in den kommenden Tagen über die Region hinwegzieht. Sie bahnt sich ihren Weg zwischen einem Hochdruckgebiet im Osten und einem Tiefdruckgebiet über dem Atlantik.

Entscheidend sei bei dieser Thematik laut Roth aber, dass der Jetstream durch die stetige Erwärmung des Polargebiets in den vergangenen Jahren schwächer geworden sei. „Deshalb haben wir längere Zeit diese Hochdruckgebiete über uns.“

Der Wandel habe einen direkten Einfluss auf unsere Umgebung, wie an den schnell abgetauten Alpen, den blanken Gletschern und der Tatsache zu sehen ist, dass der Bodensee derzeit nur noch 22 Zentimeter über seinem historischen Tiefstand läge.

Verwirrung um unterschiedliche Wettermodelle

Während sich einige Meteorologen im Netz derzeit mit Höchsttemperaturen regelrecht überbieten, zeichnen andere ein gemäßigteres Bild der nächsten Sommertage. Dies liegt laut Roth vor allem daran, dass für unsere Region fünf bis sechs Wettermodelle relevant sind.

„Die Programme, die hinter den Modellen stehen, bekommen immer die gleichen Daten gefüttert. Dann liegt es allerdings am Wetterfachmann, die neuen Modelle zu interpretieren.“ Nicht selten schieße der eine oder andere dabei über das Ziel hinaus und entscheide sich bei der Präsentation der Daten für die Spitzenwerte, die sich medial aufbauschen ließen.

Mehr „Hitzetage im Südwesten“ – Worauf müssen wir uns gefasst machen?

Als „Hitzetage“ werden in der Meteorologie Tage mit einer Temperatur von mindestens 30 Grad genannt. In der Region waren solche heißen Tage früher relativ selten, seit 1980 haben sie aber deutlich zugenommen. Im Zeitraum zwischen 1961 und 1990 gab es im Kreis Ravensburg im Schnitt gerade einmal zwei Hitzetage pro Jahr. Zwischen 1991 und 2020 waren es dagegen schon acht – ein Anstieg von 400 Prozent.

Mit 40 Grad überschreiten wir die Körpertemperatur des Menschen. Das wird für uns Mitteleuropäer sehr belastend werden Roland Roth

Hitzetage und Trockenheit werden den Südwesten in den kommenden Jahren immer häufiger beschäftigen – davon ist Roth überzeugt. Die Folgen sieht er neben möglichen Dürren und daraus resultierender Waldbrandgefahr vor allem für die Gesundheit der Menschen.

„Alle reden über den Klimawandel, aber der gesundheitliche Aspekt wird dabei zu wenig thematisiert. Wenn wir hier in unserer Region 35 Grad haben, ist das schon eine Menge Holz. Mit 40 Grad überschreiten wir die Körpertemperatur des Menschen. Und das wird für den Kreislauf von uns Mitteleuropäern sehr belastend werden.“

Zwangsläufig müsse der Alltag dann an diese Veränderung angepasst werden. „Es wurde früher häufig fast schon arrogante Kritik an den Mittelmeerländern geübt, weil dort in der Mittagszeit nicht gearbeitet wurde. Aber das war einfach das Klima, was die Menschen gezwungen hat, sich anzupassen. Angenommen wir bewegen uns in unserer Region in ein paar Jahren in Richtung der 45 Grad - was durchaus möglich ist - dann werden wir uns auch etwas einfallen lassen müssen“, sagt Roth. Vor allem Berufsgruppen, die nicht in klimatisierten Räumen arbeiten könnten, wie beispielsweise Bauarbeiter, seien dann von dieser Veränderung betroffen.