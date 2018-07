Test für Chávez: Parlamentswahl in Venezuela

Caracas (dpa) - In Venezuela sind heute 17 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Die Abstimmung gilt als Test für den linken Staatschef Hugo Chávez. Anders als 2005 nimmt diesmal die Opposition an der Wahl teil. Vor fünf Jahren hatten sie die Wahl wegen befürchteter Manipulationen boykottiert. Die Wahlbeteiligung könnte durch massive Regenfälle beeinträchtigt werden. In Caracas starben in der Nacht zum Freitag nach offiziellen Angaben sieben Menschen infolge des Unwetters.