Terrorverdächtige bleiben Fall für Berlin

Berlin (dpa) - Die Festnahme der beiden Terrorverdächtigen in Berlin bleibt ein Fall für die Behörden der Hauptstadt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt nur bei schwerwiegenden staatsgefährdenden Straftaten von besonderer Bedeutung - dafür gebe es in diesem Fall keine Anhaltspunkte, sagte ein Sprecher. In Berlin waren zwei Männer festgenommen worden, die sich Chemikalien für den Bau einer Bombe besorgt haben sollen. Nach monatelanger Observation hatten LKA-Spezialisten am Vormittag zugeschlagen.