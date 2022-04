Terrassen-Open-Air mit „Rockzone“

Die Musiker der Band „Rockzone“ laden alle Musikfreunde ein zum dritten Terrassenkonzert in Untersiggingen im Sebastianweg 2, gegenüber der Kirche. Am Sonntag, 1. Mai, spielt die Formation dort ein Programm, das laut Pressemitteilung des Veranstalters quer durch die Rockgeschichte führt und in dem sich Klassiker mit neueren Songs abwechseln. Beginn ist um 13.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert laut Veranstalter verschoben.