Naturfreunde sollten sich zwei Termine des Naturschutzzentrums Obere Donau nicht entgehen lassen. So gibt es am Samstag, 24. September, 13 Uhr, eine Wanderung durch die Kolbinger Heckenlandschaft. Unter der Überschrift „Beeren und Pflanzen an heimischen Fluren“ zeigt Hildebert Hipp laut Pressemitteilung den Teilnehmenden woher die heimischen Flurnamen satmmen und welche Beere an welchem Strauch wächst. Die Wanderstrecke ist sechs Kilometer lang, Dauer etwa 3 Stunden. Treffpunkt: Wachtfelsschule Kolbingen; Anmeldung und Informationen beim Wanderführer Hildebert Hipp, Telefon 07463 / 8641, hipp.hildebert@t-online.de.

Die nächste Veranstaltung ist dann am Donnerstag, 29. September, in Beuron. Von 14 bis 17 Uhr steht hier im Haus der Natur das Seminar „Neue Impulse für die Holzwerkstatt“ auf dem Programm. Die Organisatoren schreiben dazu: „Dieser Kurs soll neue Motivation wecken, um mit Kindern den Werkstoff Holz wieder neu zu entdecken. Er richtet sich an alle, die schon mit Holz gearbeitet haben.“ Der Kurs bietet Raum und Zeit für Austausch und das Anfertigen von neuen Mustern. Treffpunkt: Haus der Natur, Seminargebäude; Leitung: Edeltraud Snackers, Erzieherin, Referentin nach TZI; Gebühr: 40 Euro inklusive Material; Anmeldung bis 19. September beim Haus der Natur, Telefon 07466 / 9280-0, oder per E-Mail: info@nazoberedonau.de.