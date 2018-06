Folgende Termine stehen in Wangen an:

Auch Kinder feiern Karfreitag

In der Wittwaisgemeinde ist am Karfreitag um 10.45 Uhr ein Kinderkirchgottesdienst parallel zum Gottesdienst in der Wittwaiskirche. Die Kinder beginnen gemeinsam mit der Gemeinde in der Kirche und gehen dann in den Kindergarten. Dort erzählt ihnen der alte Esel Jakob, was er in Jerusalem erlebt hat und warum Jesus auf einmal nicht mehr da war. Gemeinsam können sie im Anschluss etwas zum Thema basteln. Am Ostersonntag gestaltet das Kinderkirchteam einen Familiengottesdienst mit Pfarrerin Friederike Hönig. Beginn ist um 10.45 Uhr.

OSK lädt zu ruhigem Gottesdienst

In der Kapelle der Oberschwabenklinik wird am Karfreitag um 15 Uhr ein ruhiger Gottesdienst mit Musik und Texten zum Nachdenken gefeiert. Dazu lädt die evangelische Klinikseelsorge sowohl die Bevölkerung als auch Patienten und Mitarbeitende der Klinik in die Kapelle im dritten Stock ein.

Deponie Obermooweiler bleibt geschlossen

Die Deponie Obermooweiler bleibt am Karsamstag, 19. April, geschlossen. An den darauf folgenden Werktagen gelten die üblichen Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 16.30 Uhr. Samstags kann die Wertstoffannahmestationen dann ab 26. April wieder von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr angefahren werden.

CDU-Kreistagskandidaten laden auf den Marktplatz

Die CDU-Kreistagskandidaten im Wahlkreis Wangen-Amtzell-Achberg laden am Karsamstag, ab 10.30 Uhr zum Ostereier bemalen auf den Marktplatz ein. Die Veranstaltung unter dem Motto: „CDU- Kreistagskandidaten bringen Farbe in die Politik“ richtet sich vor allem an Familien. Kinder können kostenlos bunte Ostereier bemalen. Zudem besteht auch für Bürger die Möglichkeit, sich mit den Kandidaten der CDU-Kommunalliste auszutauschen.

Seelsorgeeinheit Wangen feiert gemeinsam

In diesem Jahr laden die katholischen Kirchengemeinden der Stadt Wangen am Karsamstag um 20 Uhr zur gemeinsamen Osternachtfeier in die Kirche St. Martin und am Ostersonntagmorgen um 5 Uhr zur Auferstehungsfeier in die Kirche St. Ulrich ein. Der meditative Ostermorgengottesdienst auf dem Friedhof St. Wolfgang entfällt in diesem Jahr.

Protestanten bieten Oster-Besonderheiten

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Ostersonntag zur Osternachtfeier ein. Um 5 Uhr beginnt die Feier noch in der Nacht mit einem Feuer vor der Stadtkirche am Bahnhof. Die Kirche innen wird dann allmählich mit Kerzen erhellt. Ein kleiner Chor singt Lieder aus Taizé. Es wird Tauferinnerung und Abendmahl gefeiert. Im Anschluss gibt es ein einfaches Frühstück im Gemeindehaus. Am Ostermontag lädt die Gemeinde ab 9.15 Uhr zum Gottesdienst mit Frühstück ein. Nach einer kurzen Liturgie wird ausgiebig gefrühstückt. Dann wird mit einem Bild von Sieger Köder die Emmausgeschichte betrachtet. Für Kinder ist ein besonderes Programm vorbereitet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.