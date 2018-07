Termin für Rückkehr der „Gorch Fock“ noch unklar

Flensburg (dpa) - Der Termin für die Rückkehr des Marine-Segelschulschiffs „Gorch Fock“ nach Kiel ist noch unklar. Das genaue Vorgehen stehe bisher nicht hundertprozentig fest, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag.

Eine Expertenkommission soll in dieser Woche an Bord gehen, um Hinweise auf eine angebliche Meuterei nach dem Unfalltod einer Offiziersanwärterin zu untersuchen. Außerdem geht es um Vorwürfe, wonach Mitglieder der Stammbesetzung Kadetten drangsaliert haben sollen. Es sei noch nicht sicher, ob die „Gorch Fock“ gleich nach Ankunft der Kommission losfahre oder erst nach den Befragungen durch die Experten, sagte der Sprecher. Die Rückfahrt soll ungefähr vier Wochen dauern. Die Kommission wird am Freitag in Argentinien erwartet.