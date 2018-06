Tennisclub Kreenheinstetten richtet Meisterschaften aus

(hu) - Der Tennisclub (TC) Kreenheinstetten ist von heute bis zum 8.September Ausrichter der Jugendkreismeisterschaft des Landkreises Sigmaringen.

Die Junioren der Klassen U10 bis U18 treten auf den Anlagen in Meßkirch und Kreenheinstetten gegeneinander an. „Eine Besonderheit des Turniers wird sein, dass eine Nebenrunde gespielt wird – so kommt jeder Spieler zu mindestens zwei Einsätzen“, sagt Klaus Buck, Jugendwart des TC Kreenheinstetten.

Am heutigen Freitag beginnen die Vorrundenspiele um 10 Uhr. Ab 16Uhr wird die Jugend U10 ihre Erstrundenspiele in Kreenheinstetten bestreiten. Am morgigen Samstag, 7.September, werden die Spiele ab 9Uhr fortgesetzt. Am Sonntag, 8.September, starten die Halbfinalspiele ab 9 Uhr. Die Finalspiele werden in Kreenheinstetten ab 13 Uhr ausgetragen.

Die Schirmherren, der Landrat Dirk Gaerte und Leibertingens Bürgermeister Armin Reitze, werden am Sonntag, 8. September, ab 18 Uhr die Siegerehrung vornehmen und zusammen mit den Vereinsverantwortlichen die Pokale, Urkunden und Preise vergeben.

Die Ergebnisse können online eingesehen werden unter www.tennisclub-

kreenheinstetten.de