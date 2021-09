Tennisabteilung des SV Sulmetingen gewinnt weiter an Mitgliedern

Nach einer langen coronabedingten Pause hat die Tennisabteilung des SV Sulmetingen wieder eine Hauptversammlung unter Leitung von Edwin Frommann abgehalten.

Überraschend war, dass die Pandemie dem seit Jahren anhaltenden Mitgliederzuwachs nichts anhaben konnte. Aktuell gehören der Abteilung 183 Mitglieder an, und die 200 steht in greifbarer Nähe. Zum Bedauern des Vereins mussten in den vergangenen Monaten die gesellschaftlichen Höhepunkte wie Donnerstagsbewirtung, Spieleabende und Vereinsfeste pausieren, jedoch konnten die Vereinsmeisterschaften 2020 durchgeführt werden.

Gesundes finanzielles Polster

Erfreulich für die Abteilung ist auch ein gesundes finanzielles Polster, trotz kleinerer Reparaturmaßnahmen und Investitionen. Die Kassenprüfungen für 2019 und 2020 zeigten erneut eine sorgfältige und untadelige Buchführung durch Kassenwart Simon Hartmann.

Im sportlichen Bereich ist besonders erfreulich, dass durch Jochen Werz, Holger Völk, Silvia Tanios und Corinna Romer wieder zahlreiche Bambini und Jugendliche an den Tennissport herangeführt und trainiert werden konnten.

In der Verbandsrunde 2019 erzielten die aktiven Damen den ersten Rundensieg; die Junioren stiegen bereits zum zweiten Mal auf. Die Herren 50 sicherten sich den Klassenerhalt. Die aktiven Herren und Herren 40 konnten jedoch einen Abstieg nicht vermeiden. An der Verbandsrunde 2020 nahmen keine Mannschaften teil.

Ausgewogene Mischung aus Sport und Geselligkeit

Die anschließende einstimmige Entlastung der Vorstandschaft wurde von Elmar Dehler geleitet, der sich über den hohen Mitgliederstand, die ausgewogene Mischung aus sportlichen und geselligen Aktionen und die weitsichtige Abteilungsführung durch Edwin Frommann freute.

Dass auch das ehrenamtliche Engagement in der Tennisabteilung einen hohen Stellenwert genießt, zeigte sich bei den abschließenden Wahlen: Alle anstehenden Ämter konnten wieder problemlos besetzt werden. Mit dem Wunsch nach einer schönen und verletzungsfreien, restlichen Saison 2021 beendete Edwin Frommann die Versammlung.