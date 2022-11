Telekom-Störung in Oberschwaben - Mehrere Tausend Anschlüsse betroffen

"Ihre Region macht uns heute viel Ärger", sagt Peter Kespohl, Pressesprecher bei der Telekom am Mittwochnachmittag im Gespräch mit der "Schwäbischen Zeitung". Über den gesamten Tag waren mehrere Tausend Haushalte in Ravensburg, Friedrichshafen, Tettnang und Kressbronn - Kespohl spricht von einer Zahl im mittleren vierstelligen Bereich - von einer Internet-Störung betroffen.

Ursache für den Ausfall sei ein kaputtes Glasfaserkabel in Friedrichshafen gewesen, an dem alle vier Vorwahlbereiche zum Teil angeschlossen sind. "An der Fehlerstelle wurde das Fundament für einen Baukran erstellt.

Beim Graben hat ein Unternehmen dann die Kabeltrasse beschädigt", erklärt der Pressesprecher. Die Techniker der Telekom hätten die Störung gegen 9 Uhr bemerkt und seien nach Friedrichshafen aufgebrochen, um ein Ersatzkabel zu legen und so den Fehler zu beheben.

Die Arbeiten seien - Stand Mittwochabend - noch in vollem Gange und könnten bis Mitternacht andauern. "Wie lange gearbeitet wird, machen wir auch von den Witterungsverhältnissen abhängig", sagt der Pressesprecher. Wann genau die Störung behoben sein wird, konnte er daher noch nicht sagen.