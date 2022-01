Telefonbetrüger geben sich als Mitarbeiter von Softwareunternehmen aus

Gerstetten (an) - Mit vermeintlichen Mitarbeitern eines Softwareunternehmens hatten Bewohner am Dienstag in Gerstetten und Steinheim Kontakt.

Gegen 9.30 Uhr riefen mehrmals Unbekannte bei einem 75-Jährigen an und gaben sich als Mitarbeiter eines Softwareunternehmens aus. Die Unbekannten baten den Senior, dass er seinen Computer einschalten solle. Weil der Mann Zweifel zeigte, beendete er die Telefonate. Kurz vor 11 Uhr und auch die Tage zuvor riefen Unbekannte bei einer Frau in Steinheim an. Ein englisch sprechender Mitarbeiter desselben Unternehmens erkundigte sich nach dem PC der Mitteilerin.

Diese jedoch hatte erkannt, dass sie es mit mutmaßlichen Betrügern zu tun hatte, legte auf und verständigte die Polizei. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Meistens melden sich angebliche Mitarbeiter von Softwareunternehmen. Mit der Installation eines Programms erhalten die Täter Zugriff auf den Computer. So können sie Daten ausspähen oder schädliche Programme installieren. Teilweise fordern sie für vermeintliche Leistungen eine Zahlung. Deswegen mahnt die Polizei: Ermöglichen Sie Unbekannten keinen Zugriff auf ihren Computer. Geben Sie niemals am Telefon ihre Kontodaten, Passwörter oder Transaktionsnummern weiter. Mitarbeiter von Banken oder anderen Serviceunternehmen werden Sie niemals danach fragen. Bei solchen Anrufen legen Sie am besten sofort auf. Sollten Sie auf Forderungen der Anrufer eingegangen sein, informieren Sie sofort ihr Geldinstitut und erstatten Sie Strafanzeige. Fachleute empfehlen nach einem nicht autorisierten Zugriff das umgehende Ändern der Kennwörter für Ihre E-Mail-Konten, Online-Banking und gegebenenfalls Online-Shops. Ändern Sie Ihre Kennwörter über einen anderen Computer. Überprüfen Sie Ihren Computer regelmäßig auf Schadsoftware.