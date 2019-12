Telefonbetrügerin scheitert an Erbacherin Telefonbetrügerin scheitert an Erbacherin

Erbach (sz) - Es ist eine bekannte Masche - aber an einer Erbacherin biss sich eine Betrügerin die Zähne aus. Laut Polizeiangaben klingelte bei ihr gegen 9.30 Uhr das Telefon. Eine Frau war am anderen Ende der Leitung und erzählte ihr, sie habe 50.000 Euro gewonnen.

Allerdings gab es natürlich einen Haken: Vor der Auszahlung müsse sie nur noch Gebühren bezahlen. Dazu solle sie Guthabenkarten im Wert von knapp 1.000 Euro besorgen. Das kam der Angerufenen verdächtig vor. Statt auf auf die Betrugsmasche "Gewinnversprechen" hereinzufallen, erstattete sie Anzeige. Nun versucht die Polizei, die Betrügerin aufzuspüren.

Der Polizeisprecher empfiehlt, bei Gewinnversprechen am Telefon stets misstrauisch zu sein. Insbesondere dann, wenn die Gewinnübergabe an Bedingungen geknüpft ist, wie das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf einer kostenpflichtigen Hotline. Wer angerufen wird, sollte sich in jedem Fall die angezeigte Rufnummer notieren und gezielt Fragen an den Anrufer stellen: Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau der Gewinn sein soll.

In keinem Fall sollten persönliche Informationen, wie Telefonnummern, Adressen oder gar Kontodaten preisgegeben oder Gebühren gezahlt werden, um „den Gewinn abzuholen“. Dies ist ausnahmslos eine Masche von Betrügern, denn seriöse Unternehmen verlangen niemals derartige Gebühren.

