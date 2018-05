Telefonbetrüger scheitert zweimal

Gescheitert ist ein mutmaßlicher Telefonbetrüger am Montag bei zwei älteren Frauen in Biberach. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen.

Gegen 12 Uhr erhielten die Frauen einen Anruf. Der Anrufer gab sich jeweils als Polizist aus. Er erzählte eine Geschichte von Einbrechern und gab vor, dass die Angerufenen in Gefahr seien, bestohlen zu werden.

Doch die beiden Seniorinnen reagierten richtig: Sie legten auf und beendeten so das Gespräch. Dann meldeten sie sich bei der richtigen Polizei. Diese ermittelt jetzt wegen des versuchten Betrugs.

Die Ermittler raten, mit Unbekannten am Telefon nie über persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu sprechen. Auflegen sollte man, wenn man sich nicht sicher ist, wer anruft, und auch, wenn der Anrufer nach persönlichen Daten fragt. Betroffene sollten sich in diesem Fall sofort an die örtliche Polizeidienststelle wenden und Anzeige erstatten.