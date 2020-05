Telefonate gegen Einsamkeit für ältere Menschen

Um der Einsamkeit in der aktuellen Zeit aufgrund der Corona-Regelungen entgegenzuwirken, initiiert das Landratsamt Bodenseekreis eine Telefonvermittlung von ehrenamtlichen Telefonpaten an ältere Menschen, die gerne am Telefon ein Pläuschchen halten wollen. Das teilt das Landratsamt mit.

In Zeiten von sozialer Distanz fällt für viele Menschen ein großes Stück Lebensqualität weg. Der Plausch mit dem Nachbarn am Gartenzaun, das Schwätzchen auf dem Marktplatz oder auch das Treffen mit Familie oder Freunden ist momentan gerade für viele ältere Menschen nicht möglich.

So funktioniert es: Senioren sowie alle anderen, die gerne telefonieren möchten, können sich laut Mitteilung bei der Servicestelle für Bürgerschaftliches Engagement melden und lassen sich dort registrieren. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Die Mitarbeiterinnen im Landratsamt suchen die passenden ehrenamtlichen Telefonpaten.

Interessierte Ehrenamtliche, die Zeit und Lust haben eine Telefonpatenschaft zu übernehmen, können sich laut Mitteilung ebenso bei der Servicestelle des Landratsamts melden. Auch bereits bestehende Telefonangebote verschiedener lokaler Initiativen können in die Vermittlung miteingebunden werden.

Die Dauer und den Umfang der Patenschaft bestimmen die Telefonpartner selbst. Das Angebot ist kostenlos.