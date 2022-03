In der Hansjakobstraße wird von Montag, 21. März, bis Dienstag, 22. März, ein mobiler Kran aufgestellt. An diesen beiden Tagen ist die Durchfahrt durch die Hansjakobstraße nicht möglich. Die Umleitung führt über die Minoritenstraße in die Hansjakobstraße. Bis zur Baustelle kann in die Hansjakobstraße eingefahren werden, es gibt keine Wendemöglichkeit. Fußgänger und Radler können den Baustellenbereich passieren.