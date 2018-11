Bei den Bezirksmeisterschaften der Aktiven und Senioren des Tischtennisbezirks Ulm in Illerkirchberg hat Stefan Staudenecker (TSV Erbach) im Einzelwettbewerb der Herren A Platz drei belegt. Im Doppel wurde Staudenecker mit Peter Schillinger (TTC Witzighausen) Rang zwei. Jeweils Dritter wurden Thomas Schmidt (SC Berg) bei den Herren C und Jürgen Abele (TTC Ehingen) bei den Senioren B. Mehr als 20 Titel wurden vergeben.

Herren A: Stefan Staudenecker vom TSV Erbach zog mit vier Siegen ohne Satzverlust in seiner Gruppe ins Halbfinale ein. In der Vorschlussrunde verlor er gegen Robin Sachs (FC Strass) in vier Sätzen (4:11, 11:5, 8:11, 10:12). Sachs musste sich dann im Endspiel Marcel Klein (SF Dornstadt) geschlagen geben. Im Doppel erreichte Staudenecker mit Peter Schillinger (TTC Witzighausen) nach Erfolgen in Viertel- und Halbfinale das Endspiel, doch im letzten Spiel zog das Duo gegen Marcel Klein/Patrik Idt (SF Dornstadt/SC Lehr) den Kürzeren.

Herren B: Josef Wanner (TSV Erbach) startete in seiner Gruppe mit einem Fünfsatzerfolg, gewann danach aber nur noch eine Partie und verpasste den Sprung ins Viertelfinale. Bezirksmeister wurde Peter Schillinger (TTC Witzighausen). Im Doppel überstand Wanner mit Manuel Söll (TSV Weißenhorn) das Achtelfinale und schied im Viertelfinale in einer umkämpften Begegnung mit 15:17, 6:11 und 10:12 gegen Michael Maywald/Peter Schillinger (beide TTC Witzighausen) aus. Den Titel holten sich Moritz Moik (TSV Herrlingen) und Markus Klein (SF Dornstadt).

Herren C: Mit 34 Startern war das Einzel der Herren C der teilnehmerstärkste Wettbewerb. Alexander Schreiner (TSV Rißtissen) startete in seiner Fünfergruppe mit zwei Siegen, verlor dann zwei Partien und verfehlte knapp das Achtelfinale. Thomas Schmidt (SC Berg) sicherte sich mit drei Siegen Platz eins seiner Vierergruppe, schlug im Achtelfinale in vier Sätzen Martin Weyrich (TSG Oberkirchberg) und im Viertelfinale in fünf Sätzen (7:11, 11:6, 11:8, 8:11, 12:10) Felix Kozlik (TTC Enden-Höll). Im Halbfinale musste sich Schmidt gegen Simon Schall nach vier Durchgängen geschlagen geben. Turniersieger wurde Marco Ritter (TSV Weißenhorn). Im Doppel schied Schmidt (an der Seite von Heimo Beneke, TTC Reutti) ebenso wie Alexander Schreiner (mit Wolfgang Schreiner vom TSV Illertissen) bereits in der ersten Runde (Achtelfinale) aus. Bei Schreiner/Schreiner fiel die Entscheidung erst im fünften Satz, den die späteren Bezirksmeister Moritz Moik/Eric Felske (beide TSV Herrlingen) mit 13:11 für sich entschieden.

Herren D: Von 29 Teilnehmern blieb Tom Liesenhoff (TTC Setzingen) in der Gruppe und in den K.-o.-Runden ungeschlagen und wurde Bezirksmeister. Im Doppel setzten sich Bernd Mailänder/Dominik Meyer (beide TTC Setzingen) durch.

Herren E: Alex Kneer (SV Westerheim) holte den Titel im Einzel und zusammen mit seinem Vereinskollegen Lukas Tritschler auch im Doppel.

Damen A: Katrin Honold (TSV Herrlingen) ließ im Finale nichts anbrennen und siegte glatt in drei Sätzen. Auch der Titel im Doppel ging an Herrlingen, Saskia Hamel/Paula Truöl setzten sich durch. Katrin Honold wurde zudem Bezirksmeisterin der Seniorinnen A im Einzel und Doppel.

Damen B: Die sechs Teilnehmerinnen spielten in einer Gruppe den Titel aus. Sabrina Götzfried (TSV Herrlingen) gewann ihre fünf Spiele (bei 15:3 Sätzen) und wurde Bezirksmeisterin.

Senioren A: Fünf Starter spielten nach dem Modus Jeder gegen jeden, Peter Schillinger (TTC Witzighausen) gewann mit 3:1 Siegen dank des besseren Satzverhältnisses (11:5) vor Friedrich Laible (TSV Langenau) mit 3:1 Siegen und 11:7 Sätzen. Im Doppel der Senioren A war das Teilnehmerfeld größer, da bei den Senioren B kein Doppelwettbewerb ausgetragen wurde. Jürgen Abele (TTC Ehingen) startete zusammen mit Martin Benesch (SC Lehr) und schied im Viertelfinale gegen Bernd Wendrock/Marc Kukofka (TTC Witzighausen/ASV Bellenberg) in drei Sätzen aus. Bezirksmeiste wurden Helmut Braunwarth/Friedrich Laible (beide TSV Langenau).

Senioren B: Jürgen Abele vom TTC Ehingen überstand mit zwei Siegen und zwei Niederlagen (Satzverhältnis: 9:6) die Gruppenphase und drehte seine Viertelfinalpartie gegen Holger Endl nach 0:2-Satzrückstand noch (6:11, 10:12, 11:8, 11:9, 11:8. Im Halbfinale hatte Abele schon eine 2:1-Satzführung, doch der spätere Bezirksmeister Jens Preßmar wendete das Aus noch ab. 11:6, 11:13, 11:8, 9:1 und 7:11 hieß es am Ende aus Abeles Sicht.

Senioren C: Bezirksmeister im Einzel wurde Stefan Milla (TSV Neu-Ulm), im Doppel unterlag Milla mit Andreas Pfaff (SV Lonsee) dem Duo Anton Hein/Hans-Georg Hartmann (beide TTC Reutti).

Senioren D: Thomas Schürkamp (Senden-Höll) besiegte seine fünf Konkurrenten und holte den Titel.

Seniorinnen A: Bei vier Teilnehmerinnen gewann Katrin Honold (TSV Herrlingen) im Einzel und mit Heidrun Bunk auch das Doppel.