Teilnehmerinnen schaffen beachtliche Höhen

FISCHBACH - Jens Ziganke vom VfB LC Friedrichshafen hat die 10 000 Meter von Fischbach zu einer neuen Bestzeit genutzt. In 32:58,48 Minuten steigerte sich der 21-jährige Student um fast eine Minute und positionierte sich unter den zehn Schnellsten in Württemberg. Dabei musste er die letzten Kilometer alleine bestreiten.

Platz zwei schaffte LG Welfen-Senior Klaus Stocker in 34:50,14 Minuten. Dritter wurde Patrick Single vom ASC Konstanz (35:05,69). Günter Seibold (TSV Crailsheim), mit dem sich Jens Ziganke anfangs in der Führung abgewechselt hatte, bekam Seitenstechen und konnte nur noch joggend das Ziel erreichen. Schnellste Frau war wie bereits über 5000 Meter die Schweizerin Brigitte Schoch (LAG Gossau), die haarscharf in 37:59,36 Minuten die 38 Minuten knackte. Insgesamt war die Beteiligung - trotz einiger Lichtblicke - über 10 000 Meter nicht befriedigend und kam nicht entfernt an die noch vor wenigen Jahren üblichen hohen Teilnehmerzahlen heran. Recht zahlreich waren dagegen die Meldungen im Speerwerfen und Stabhochsprung.

Sieg und Pech für Janischek

Das Stabhochspringen gewann nach längerer Wettkampfpause Jens Janischek mit 4,23 Metern. Trotzdem wurde er zum Pechvogel des Abends. Beim Versuch höher zu springen, riss ihm die Achillessehne. Ein weiterer Aspirant auf größere Höhen schaffte den Spagat zwischen Speer und Stab nicht. Lokalmatador und Zehnkämpfer Martin Griebel-blieb ohne gültigen Versuch und fabrizierte einen "Salto Nullo". Im Speerwerfen übertraf er mit 50,01 Metern immerhin die 50 Meter und belegte hinter Thomas Lechner (VfL Sindelfingen/54,13) den zweiten Platz.

Gute Leistungen zeigte im Stabhochsprung der B-Jugendliche Marvin Magg von der MTG Wangen. Das Mehrkampftalent überquerte 3,93 Meter und auch zwei Damen demonstrierten Höhenflüge. Katharina Borschert (Salamander Kornwestheim) und Kathrin Hasler (VfL Sindelfingen) katapultierten sich jeweils über 3,73 Meter.

Im Speerwerfen mit dem 700-Gramm-Gerät übertrafen die B-Jugendlichen Claudio Künzle (LG Frauenfeld/51,92) und Elias Stodtko von der LG Salemertal (50,94) die 50-Meter-Marke. Eng war die Entscheidung bei den Mädchen. Maria Frolov (W14/TV Kempten) erzielte mit 32,93 Metern die größte Weite, dicht gefolgt von der Kressbronnerin Sylvia Schumacher (B-Jugend/32,81) und Sarah Schuster vom TV Radolfzell (32,64). Sarah Schuster gewann mit ihrem Partner Fabian Ibendorf (M15/45,46) etwas überraschend die Paarwertung, weil die LG Salemertal unglücklich taktierte und nicht ihr "stärkstes Pärchen" zusammen in den Wettbewerb schickte.