Teilnehmerfeld für das Berliner CS:GO-Major festigt sich

Alle internationalen Qualifikationsturniere für das Starladder CS:GO Major 2019 in Berlin sind abgeschlossen. Am Wochenende qualifizierten sich die Teams Syman und forZe als Repräsentanten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten für den Starladder Major Main Qualifier.

Darüber hinaus lösten auch Grayhound und TYLOO ihr Ticket im asiatischen Qualifikationsturnier.

Als je Drittplatzierte in ihrer Region werden MVP PK und DreamEaters am Starladder Minor Play-In Turnier teilnehmen, das bereits am Montag in Berlin beginnt. Hinzu stoßen North und INTZ aus den europäischen und amerikanischen Qualifikationsturnieren. Nur eins dieser Teams wird nicht in den Main Qualifier weiterkommen.

Top-Favorit im anschließenden Main Qualifier für das Starladder Major in Berlin ist Team Vitality, die sich zuletzt immer wieder einen Schlagabtausch mit Team Liquid lieferten. Das französische Team steht aktuell hinter den Amerikanern von Team Liquid auf Platz zwei der inoffiziellen Weltrangliste von „HLTV“.