Am Freitag musste die freiwillige Feuerwehr gegen 3.15 Uhr in Untergröningen zu einem Brand in die Werkhalle einer Firma in der Bahnhofstraße ausrücken. Aufgrund eines technischen Defekts am Motor einer Maschine war ein kleiner Brand im Bereich des Lüftungsschlitzes ausgebrochen, den die Feuerwehr rasch löschen konnte.