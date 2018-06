Technik-Oscars für deutsche Erfinder

Los Angeles (dpa) - Oscars für Filmtechnik „made in Germany“: Mitarbeiter der Münchner Firma Arri gehören zu den Preisträgern der diesjährigen Oscar-Würdigungen für wissenschaftlich-technische Errungenschaften. Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mitteilt, werden insgesamt acht Technik-Preise an 28 Ingenieure und Erfinder vergeben. Die Gala findet am 11. Februar in Beverly Hills statt. Den höchsten Preis in Form einer Oscar-Statuette erhalten Franz Kraus, Johannes Steurer und Wolfgang Riedel für Design und Entwicklung des ARRILASER-Filmrecorders.