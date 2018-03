Teams für Ü 40-Bezirksmeisterschaft gesucht

Die Ü40-Hallenbezirksmeisterschaft der Fußballer findet am Samstag, 10. März, in der Kreissporthalle in Sulgen statt. Dabei ist das Teilnehmerfeld noch nicht allzu groß. Seniorenspielleiter Helmut Frommer (Rottweil-Zepfenhan): „Dieses traditionelle Turnier findet bereits zum 35. Male statt. Da wäre es wünschenswert, wenn der Rahmen für dieses Turnier mit einer entsprechenden Teilnehmerzahl an Mannschaften groß wäre.“ Anmeldungen können direkt bei Helmut Frommer (Email: sofie.helmut.frommer @t-online.de) vorgenommen werden.