Team Leipferdingen ergattert zum zweiten Mal in Folge den Wanderpokal

In zünftiger Runde haben die Mitglieder der Maibaumfreunde aus Leipferdingen gestern Abend im „Ochsen“ im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck ihren ersten Platz beim Maibaum-Wettbewerb 2010 gefeiert. Nach dem Sieg im vergangenen Jahr erhielten die Maibaumsteller damit zum zweiten Mal in Folge von Landrat Guido Wolf MdL den hölzernen Wanderpokal „Maibaum“. Gleichzeitig erinnerte der Landrat an den Brauch, dass der Gewinner im folgenden Jahr auch den Maibaum vor dem Freilichtmuseum wieder aufstellt – was die Maibaumsteller prompt zusicherten. „Wenn zum dritten Mal hintereinander Leipferdingen eingraviert wird, dann dürft ihr den Pokal behalten“, sagte Wolf. Steffen Szautner, Assistent des „Gränzbote“-Verlagsleiters, überreichte dem Team, das ein Vesper und 100 Liter Freibier gewonnen hat, eine Urkunde. Leipferdingen landete im diesjährigen Wettbewerb mit 429 Stimmen klar auf dem ersten Platz, gefolgt vom Jahrgang 1990 aus Kolbingen mit 250 Stimmen. Foto: Winfried Rimmele (wr)