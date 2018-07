TCW-Knaben steigen auf

Die Tennismannschaften des TC Wangen haben viele Siege gefeiert.

Die Knaben-Mannschaft des TC Wangen 1903 machte ihren Aufstieg beim SPG Bad Waldsee perfekt. Bereits nach wenigen Ballwechseln zeigte sich, dass es wohl ein enges Spiel werden wird. Während Oliver Halligan und Nico Offenwanger ihre Einzel problemlos gewannen, mussten sich Anton Weik und Thomas Brigel geschlagen geben. Mit Match- und Satzgleichstand ging es in die beiden entscheidenden Doppelbegegnungen. Nach deutlich gewonnenem ersten Satz entschieden Halligan/Weik auch den zweiten Satz für sich. Offenwanger/Briegel verloren zwar ihre Begegnung, durch die mehr gewonnenen Spiele war aber nach kurzem Rechnen klar, dass trotz Mach- und Satzgleichstand am Ende der Sieg nach Spielen an den TC Wangen ging. Damit krönten die jungen Spieler eine tolle Saison.

Erfolgreich war auch die U12-1 im Kids-Cup gegen den TC Wolfegg in Wangen. Sie siegten sehr klar mit 6:0. Es spielten Laura Zimmerer, Viktoria Große, Carolina und Juliana Lang.

Einen klaren Sieg auf heimischer Anlage erzielten die Herren 60 gegen TA TSV Regglisweiler mit 4:2. Ebenfalls am Samstag startete das mit Spannung erwartete Lokalderby der Herren 30-1 gegen den TC Rotweiss von der benachbarten Anlage. Unsere Herren Siglinger, Feistle, Kugel, Kautenberger, Schuster, Holler und Deinhart gewannen klar mit 6:3.

Allein die Juniorinnen verloren an diesem sechsten Spieltag gegen den TA SV 1:5 in Herlazhofen.