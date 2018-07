TCW-Damen 30 sind Meister

Mit ihrem letzten Sieg in Ötisheim ist es den Tennis-Damen 30 des TC Wangen gelungen, das gesetzte Saisonziel zu erreichen. Sie holten den Meistertitel in der höchsten Amateurklasse in Württemberg. Vor dem letzten Spieltag waren die TCW-Damen punktgleich mit dem TA TV Ohmenhausen. Ein 6:0 Sieg-beim TC Ötisheim 1 war unbedingt nötig, was die Mannschaft ziemlich unter Druck setzte. Doch der gewohnt gute Mannschaftsgeist und die mittlerweile vierjährige Erfahrung des Damen-Teams konnte zielgerichtet umgesetzt werden. Carolin Albrecht, Kathrin Metzler, Eva Tröster, Heidi Kremsler und Nicole Christoph ließen an diesem letzten Spieltag mit einem 6:0 nichts anbrennen und holten sich den Meistertitel. Weiter gehören zur Mannschaft Evelyn Schneider, Lisa Seßler, Angelika Zimmerer, Kathrin Schmid und Silke Reimann. Foto: Verein