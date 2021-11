Taxifahrer bekommt nur einen Teil seines Fahrgeldes

Nach einer Taxifahrt am Samstagnacht von einer Gaststätte in Krauchenwies bis nach Sigmaringen konnte oder wollte ein männlicher Fahrgast den ausstehenden Betrag in Höhe von 34,40 Euro nicht bezahlen. Wie die Polizei mitteilt, händigte er dem Taxifahrer lediglich 20 Euro und einen Personalausweis aus. Ob es sich bei den Personalien auf dem Personalausweis tatsächlich um den Fahrgast handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Sigmaringen.