Taxi kollidiert mit Fußgängerin und zweijährigem Kind

Aalen (an) - Ein Taxi ist am Mittwoch mit einer Frau, die ihr Kind auf dem Arm hatte, kollidiert.

Um 14.15 Uhr wollte am Mittwoch ein 48-jähriger Taxi-Fahrer am Hauptzugang zum Krankenhaus in der Straße Im Kälblesrain rückwärts einparken. Beim Rangieren touchierte er eine 32-jährige Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt hinter dem Taxi vorbeilief. Durch den Anstoß stürzte die Frau, die ihr zweijähriges Kind auf dem Arm trug. Mutter und Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt.