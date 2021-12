Taucher kommt im Bodensee ums Leben

Ein 56-Jähriger ist am Samstag bei einem Tauchgang in Überlingen am nördlichen Bodenseeufer gestorben. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, verlor der Sportler aus Reutlingen nahe dem Tauchplatz „Tennisplätze“ den Kontakt zu seiner Gruppe.

Diese habe aus sechs Tauchern bestanden. Der Mann sei einige Zeit später von einer anderen, unbeteiligten Tauchgruppe leblos in einer Tiefe von etwa 50 Metern gefunden worden. Die Retter an Land hätten nur noch den Tod des 56-Jährigen feststellen können. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion angeordnet. Die Wasserschutzpolizei Überlingen ermittelt.