Tatverdächtiger in Israel festgenommen

Israel hat einen mutmaßlichen Täter nach zwei Einbrüchen und dem Tod eines Mannes in Ulm festgenommen. Nach Angaben der deutschen Behörden sei der israelische Tatverdächtige mit einem Komplizen Anfang Januar in Ulm in ein Wohnhaus eingebrochen, teilte das israelische Justizministerium am Montag mit. Dort hätten sie einen Mann und seine Mutter attackiert. Die Täter fesselten den Mann, stahlen Geld und Schmuck und flohen. Der Mann starb an seinen Verletzungen.

Die Täter hatten den Angaben nach zuvor noch einen weiteren Einbruch begangen, hieß es. Sie flohen nach Italien. Die israelische Polizei habe gemeinsam mit Interpol den Mann in der Küstenstadt Aschkelon festgenommen, hieß es in der Mitteilung. Die israelischen Behörden würden nun ein Auslieferungsgesuch der deutschen Behörden für den Verdächtigen erwarten. Der Mann ist nach Angaben der deutschen Behörden vorher bereits im Gefängnis gesessen.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm bestätigte, dass im Zuge der Ermittlungen nach dem Einbruch „Spuren festgestellt wurden, die auf die Beteiligung einer dritten Person hinwiesen.“ Offensichtlich ließen sich diese Spuren eindeutig einem polizeibekannten Mann zuordnen, so dass ein Richter einen internationalen Haftbefehl ausstellte.