Targobank legt im dritten Quartal zu

Die Targobank Ravensburg hat im dritten Quartal wieder zugelegt, nachdem der Lockdown im zweiten Quartal spürbare Auswirkungen auf die Zahlen gehabt hatte, heißt es in einer Pressemitteilung. Insbesondere im Geschäft mit Konsumentenkrediten waren demnach deutliche Zuwächse zu verzeichnen: Zum Stichtag 31. Dezember belief sich das Kreditvolumen auf rund 62,6 Millionen Euro – ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Jahresabschluss 2019. „Die Nachfrage nach Finanzierungslösungen bewegte sich zum Jahresende wieder auf Vorkrisenniveau“, sagt Filialleiter Riccardo Potenza. Auch der Geschäftskundenbereich habe sich spürbar erholt. Ungeachtet der anhaltenden Niedrigzinsphase blieben auch die Spareinlagen in Ravensburg seit Jahresbeginn mit 10,6 Millionen Euro stabil, ist der Meldung zu entnehmen. Das Volumen der Tagesgelder wuchs um fünf Prozent auf 13,6 Millionen Euro. Stark nachgefragt waren zudem alternative Anlageformen wie Fonds und Sparpläne. „Unser Depotvolumen konnten wir um neun Prozent auf 57,2 Millionen Euro ausbauen“, sagt Potenza.