Diese vielen blauen Streifen an den Beinen verrieten, dass etwas nicht stimmen muss. So zugetaped wie Leonie Horn von der Tartanbahn schritt, war schnell klar, was das 18-Jährige Lauftalent meinte, als sie sagte ihre Muskulatur sei „zu“. Die (blauen) Kinesio-Tapes helfen. Das Training sei „intensiv“ gewesen, schließlich hat Horn Ziele. Doch in ihrem Stadion wollte sie starten.

Zufrieden? „Passt“, so Horn mit einem Lächeln auf dem Gesicht, nachdem sie gerade über die Bahn im Waldstadion zu Ellwangen gerast war. 27:69 Sekunden über 200 Meter sprintete die Läuferin der DJK-Ellwangen-SG Virngrund (6.) und zuvor noch 400 Hürden (1:09:55 Minuten, 3.). Diese Strecken sind nicht ihre Paradedisziplinen.

Horn will über die 800 Meter weiter kommen, zunächst zu den Deutschen Meisterschaften Ende Juli in Rostock. Der Auftritt in Ellwangen bedeutete für die Lokalmatadorin eine weitere Übungseinheit, über die kürzeren Strecken kommt es auf die Schnelligkeit an, die sie auch über die Ausdauer lastigen 800 Meter benötigt. Um den Trip nach Rostock anzutreten, muss Horn noch die DM-Norm von 2:17,20 Minuten erfüllen, für die U 20-Starterin geht es vorab noch zu den württembergischen und süddeutschen Meisterschaften, ehe das Talent sich an der Ostsee mit den besten deutschen Athletinnen messen will. Es zählen aber eben auch Veranstaltungen wie das 9. Ellwanger Sparkassen-Meeting. Heimspiel für Horn. „Das ist ein schönes Event. Es ist schön, im eigenen Stadion zu laufen“, merkt sie im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ an. Auch wenn die Beine nicht locker sind.