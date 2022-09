Tanzen unter freiem Himmel in Kirchheim

Die Evangelische Erwachsenenbildung Ostalb lädt ein zum „Tanzen unter freiem Himmel“ mit Tanz- und Rhythmikpädagogin Evamaria Siegmund am Mittwoch, 14. September, im Garten der Klosteranlage in Kirchheim am Ries.

Ab 18 Uhr sind Tanzfreudige eingeladen, den Sommerabend mit meditativen Tänzen zu genießen. Bei Regen entfällt die Veranstaltung. Informationen dazu gibt es aktuell unter Telefon 07364 / 55 41. Der Teilnehmerbeitrag beträgt acht Euro. Mehr dazu unter www.eeb-ostalb.de oder Telefon 07361 / 351 47.