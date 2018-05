Tanzen für den guten Zweck

Unterstützung für die Krebsberatungsstelle Sigmaringen: Andrea Wetzel hat Evi Clus in Sigmaringen einen symbolischen Scheck in Höhe von 2017 Euro überreicht. Wetzel hatte im März eine Zumba-Party im Ennetacher Bürgerhaus organisiert, die Einnahmen kommen nun den verschiedenen Hilfsorganisationen zugute, die Evi Clus ins Leben gerufen hat.

Krebs. Eine Diagnose, die Betroffenen bildlich gesprochen den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Evi Clus kennt sich damit sehr gut aus: Sie leitet zwei Selbsthilfegruppen für Betroffene und deren Angehörigen, die Angelo-Stiftung, die von Krebs betroffenen Familien hilft, und sie ist maßgeblich bei der psychosozialen Krebsberatungsstelle Sigmaringen engagiert. Und auch sie selbst war von zwei Krebserkrankungen in ihrem Leben betroffen. „Es geht uns doch alle an“, sagt sie und meint damit, dass im Grunde genommen jeder jemanden kenne, der Krebs hat oder hatte.

Finanzplan fällt zusammen

Sie betont, wie wichtig psychische Unterstützung für Betroffene ist. „Wenn man resigniert, hat man schlechte Karten“, meint Evi Clus. Auch finanziell kann eine Familie schnell in die Bredouille kommen. Ein Kind erkrankt an Krebs, ein Elternteil hört deshalb mit dem Arbeiten auf: „Wie schnell fällt da ein Finanzplan zusammen“, hat Evi Clus beobachtet.

Über die Spende freut sich Evi Clus. „Es sind so tolle Menschen, die auf unseren Weg einspringen“, sagt sie und meint damit auch Andrea Wetzel. „Das alleine ist es schon wert, dass man weiterkämpft.“ Mit „Kämpfen“ meint sie, den Bestand der psychosozialen Krebsberatungsstelle Sigmaringen zu erhalten. Denn der ist keineswegs gesichert, jedes Jahr müssen Evi Clus und ihre Mitstreiter in Stuttgart darum kämpfen, dass die Beratungsstelle aufrecht erhalten wird. „Die braucht jeden Cent“, sagt sie über die Beratungsstelle. „Das ist immer noch ein Wackelkandidat.“ Anders sieht es dagegen bei der Angelo-Stiftung aus. „Die Stiftung steht sehr gesund da“, berichtet Evi Clus. Der Großteil der Spende wird deshalb laut Evi Clus an die Krebsberatungsstelle gehen.

Bereits zum dritten Mal hat Andrea Wetzel vom TV Mengen eine Zumba-Party federführend organisiert. Zumba ist eine Kombination aus Tanz und Aerobic. „Wir machen da drei Stunden Sport, Party“, erläutert sie. „Derjenige, der zahlen will, zahlt was“, sagt sie – sprich die Beiträge der Teilnehmer sind freiwillig. Grob geschätzt etwa 250 Menschen nahmen an der Zumba-Party im Ennetacher Bürgerhaus im März teil, 2017,02 Euro an Spendengeld kamen zusammen. Andrea Wetzel gefällt besonders, dass die Spende nun in der Region bleibt.

Auch in den vergangenen Jahren hat Andrea Wetzel bereits mit ihrer Zumba-Party die Hilfsorganisationen von Evi Clus finanziell unterstützt.